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Посольство России в Чехии: теперь на площади Бориса Немцова
В Праге прошла торжественная церемония переименования площади Под каштанами в площадь Бориса Немцова в день пятой годовщины его убийства. На церемонии присутствовала дочь Немцова Жанна.
Аллею в парке рядом с российским посольством переименовали в честь убитой журналистки Анны Политковской.
Некоторые называют это троллингом России. Мэр Праги Зденек Гржиб объясняет, почему было принято это решение.
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27 февраля 2020
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