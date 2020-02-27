Посольство России в Чехии: теперь на площади Бориса Немцова
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Посольство России в Чехии: теперь на площади Бориса Немцова

В Праге прошла торжественная церемония переименования площади Под каштанами в площадь Бориса Немцова в день пятой годовщины его убийства. На церемонии присутствовала дочь Немцова Жанна.

Аллею в парке рядом с российским посольством переименовали в честь убитой журналистки Анны Политковской.

Некоторые называют это троллингом России. Мэр Праги Зденек Гржиб объясняет, почему было принято это решение.

  • 27 февраля 2020
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