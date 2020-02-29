Мэр Праги о площади Немцова, троллинге, марихуане, туристах в городе и конфликте с Китаем
Мэр Праги Зденек Гржиб - один из самых молодых градоначальников европейских столиц. 38-летний член Пиратской партии был активным сторонником переименования площади у российского посольства в площадь Бориса Немцова.
В интервью корреспонденту Би-би-си Олегу Антоненко мэр рассказал, почему в Праге решили переименовать площадь в честь Бориса Немцова и почему это не должно злить Москву, и почему нельзя переименовать пражскую улицу маршала Конева. А еще - что бы он сказал российскому президенту Владимиру Путину, если бы его увидел, как он обидел китайского посла, почему больше не употребляет марихуану, и как туризм разрушает Прагу.
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29 февраля 2020
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