Без денег, транспорта и выбора: что происходит с беженцами на границе с Турцией
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Без денег, транспорта и выбора: что происходит с сирийскими беженцами на границе с Турцией

Турция открыла мигрантам путь в Европу, нарушив соглашение с Евросоюзом. Но граница между Турцией и Сирией перегружена, и у большинства семей нет ни денег, ни транспорта, чтобы покинуть зону военного конфликта в Сирии.

ООН предупреждает, что в провинции Идлиб больше нет безопасных территорий, где могли бы укрыться мирные жители.

Корреспондент Би-би-си Квентин Соммервиль побывал в Идлибе и поговорил с семьями, которым некуда больше бежать.

  • 28 февраля 2020
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