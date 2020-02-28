Без денег, транспорта и выбора: что происходит с беженцами на границе с Турцией

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Без денег, транспорта и выбора: что происходит с сирийскими беженцами на границе с Турцией
Турция открыла мигрантам путь в Европу, нарушив соглашение с Евросоюзом. Но граница между Турцией и Сирией перегружена, и у большинства семей нет ни денег, ни транспорта, чтобы покинуть зону военного конфликта в Сирии.
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ООН предупреждает, что в провинции Идлиб больше нет безопасных территорий, где могли бы укрыться мирные жители.
Корреспондент Би-би-си Квентин Соммервиль побывал в Идлибе и поговорил с семьями, которым некуда больше бежать.
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28 февраля 2020
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