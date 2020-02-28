Пожар в Париже: причем здесь концерт Фалли Ипупы
В пятницу вечером произошел пожар на Лионском вокзале. Местные СМИ предполагают, что это мог быть поджог.
В то же время рядом с вокзалом проходил протест против концерта артиста Фалли Ипупа из Демократической республики Конго.
Конголезцы, живущие во Франции и Бельгии, регулярно выступают против концертов артистов из Демократической республики Конго, которых они считают связанными с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой и его преемником Феликсом Чисекеди.
В 2017 году концерты Фалли Ипупы во Франции и Бельгии были отменены из-за угрозы общественному порядку.
Полиция, тем временем, не называет причину возгорания и пока официально не подтверждает версию поджога.
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28 февраля 2020
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