Подкаст "Что это было". Кто и как ужесточает наркополитику в России?
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Подкаст "Что это было". Кто и как ужесточает наркополитику в России?

На этой неделе в России произошло сразу несколько событий, связанных с наркотиками и наркополитикой.

Например, президент Владимир Путин предложил установить уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Как будет внедряться новая инициатива, объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Анастасия Голубева.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 29 февраля 2020
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