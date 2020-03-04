Подкаст “Командировка в Донецк”. Эпизод четвертый. Артобстрел
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Подкаст "Командировка в Донецк". Эпизод 4. Артобстрел

Осень 2014 года. Донецк – столица Донбасса – превращается в прифронтовую зону, в которой под артобстрелами пытаются выжить местные жители и журналисты.

Русская служба Би-би-си представляет четвертый эпизод подкаст-сериала о войне в Донбассе "Командировка в Донецк". Это подкаст о войне в Донбассе. И о том, как она повлияла на журналистов, которые ее освещали.

Подкаст "Командировка в Донецк" также можно слушать в подкастах Apple, в Castbox, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

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  • 4 марта 2020
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