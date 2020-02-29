"Он становится символом борьбы": как прошли марши памяти Бориса Немцова
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Он становится символом борьбы": как прошли марши памяти Бориса Немцова

В Москве в пятый раз прошло шествие памяти убитого политика Бориса Немцова. В этом году его участники также выступили против изменений в Конституции и против дела "Сети" (запрещена в России). По данным "Белого счетчика", на марш пришли 22 тысячи человек. Шествия прошли и в других российских городах.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в нескольких десятках метров от стен Кремля. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета.

  • 29 февраля 2020
Go to next video: Дело "Сети": огромные сроки, заявления о пытках и реакция жителей Пензы