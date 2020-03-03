Тумсо Абдурахманов рассказал подробности нападения. Видео
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Тумсо Абдурахманов рассказал подробности нападения. Видео

В конце февраля неизвестный вошел в квартиру к спящему Тумсо Абдурахманову и напал на него с молотком. Все произошло в шведском городе Евле, где блогер живет последние несколько месяцев.

Абдурахманов, известный своими видео с критикой в адрес властей Чечни, предполагает, что к нападению могут быть причастно руководство республики и российский спецслужбы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле произошедшее не считают важным для российской повестки событием, а также не связывают нападение на Тумсо Абдурахманова с высказываниями в его блоге.

  • 3 марта 2020
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