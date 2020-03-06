Что имел в виду Путин? Чиновники, граждане и зебра - о боге и идеалах в Конституции
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Что имел в виду Путин? Чиновники, граждане и зебра - о боге и идеалах в Конституции

Владимир Путин внес поправки к собственному законопроекту об изменении Конституции. Президент предложил добавить в основной закон пункт о том, что Россия "сохраняет память предков, передавших идеалы и веру в Бога".

Как понимают слова президента депутаты, чиновники и простые россияне? Корреспондент Би-би-си Петр Козлов покопался в памяти предков, нащупал "историческую правду" и попытался выяснить, почему именно русские могут оказаться "государствообразующим народом".

  • 6 марта 2020
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