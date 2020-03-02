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Генеральная уборка в Сикстинской капелле: кто и как очищает фрески Микеланджело?
В этом году исполняется 500 лет со дня смерти великого итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля.
К этой дате в Сикстинскую капеллу вернули все созданные им гобеленовые полотна.
Но перед этим в капелле провели генеральную уборку. Кто и как очищает фрески великого Микеланджело?
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2 марта 2020
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