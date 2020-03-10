Россия против Турции против Сирии: что произошло?
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Россия против Турции против Сирии: что произошло?

Путин и Эрдоган больше шести часов обсуждали ситуацию в Идлибе и в итоге договорились о перемирии.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов объясняет, из-за чего критически обострилась ситуация в сирийской провинции, причем тут Россия и что будет дальше.

  • 10 марта 2020
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