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Россия против Турции против Сирии: что произошло?
Путин и Эрдоган больше шести часов обсуждали ситуацию в Идлибе и в итоге договорились о перемирии.
Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов объясняет, из-за чего критически обострилась ситуация в сирийской провинции, причем тут Россия и что будет дальше.
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10 марта 2020
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