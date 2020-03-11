Обнуление Путина: депутаты объясняют поправку о президентских сроках
Media playback is unsupported on your device
Видео

Обнуление Путина: депутаты объясняют поправку о президентских сроках

Владимир Путин поддержал идею депутата от "Единой России" Валентины Терешковой обнулить его президентские сроки. Для этого действующий президент России даже лично приехал в Госдуму.

Но новая поправка понравилась не всем. Как прошел этот волнительный день в парламенте, смотрите в новом выпуске рубрики "Политика. Козлов".

  • 11 марта 2020
Go to next video: "Я не в теме глубоко": что депутаты знают об изменениях в Конституцию?