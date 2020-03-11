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Обнуление Путина: депутаты объясняют поправку о президентских сроках
Владимир Путин поддержал идею депутата от "Единой России" Валентины Терешковой обнулить его президентские сроки. Для этого действующий президент России даже лично приехал в Госдуму.
Но новая поправка понравилась не всем. Как прошел этот волнительный день в парламенте, смотрите в новом выпуске рубрики "Политика. Козлов".
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11 марта 2020
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