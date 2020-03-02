Беженцы опять на границах ЕС: будет ли новый кризис?
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В Европу через Турцию снова хлынули беженцы. Что происходит на границе Греции?

После того, как Турция открыла для сирийских беженцев свою границу с ЕС, в Грецию хлынули тысячи новых мигрантов. Власти страны уже задержали 10 тысяч человек и заявляют, что отправят их обратно.

Турция пошла на такой шаг, объяснив, что не справляется в одиночку с наплывом мигрантов. В этой стране уже нашли убежище около 3,7 млн сирийцев.

Евросоюз пообещал Греции и Болгарии дополнительную помощь для защиты своих границ.

  • 2 марта 2020
Go to next video: Без денег, транспорта и выбора: что происходит с беженцами на границе с Турцией