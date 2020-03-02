Беженцы опять на границах ЕС: будет ли новый кризис?

Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
В Европу через Турцию снова хлынули беженцы. Что происходит на границе Греции?
После того, как Турция открыла для сирийских беженцев свою границу с ЕС, в Грецию хлынули тысячи новых мигрантов. Власти страны уже задержали 10 тысяч человек и заявляют, что отправят их обратно.
Турция пошла на такой шаг, объяснив, что не справляется в одиночку с наплывом мигрантов. В этой стране уже нашли убежище около 3,7 млн сирийцев.
Евросоюз пообещал Греции и Болгарии дополнительную помощь для защиты своих границ.
-
2 марта 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне