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"Я победила коронавирус". История выздоровления
Количество заразившихся коронавирусом растет изо дня в день, но есть немало тех, кому удалось победить болезнь. Из-за страха привлечь к себе негативное внимание, мало кто готов рассказать публично о своей болезни.
Джули из Сингапура, где обнаружено уже больше сотни случаев заболевания, решилась поделиться своей историей.
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4 марта 2020
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