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Антивирусный этикет: чем заменяют рукопожатие из-за коронавируса?
На фоне распространения коронавируса привычка пожимать руки становится в некоторых странах плохим тоном. Французам рекомендуют не целовать друг друга при встрече. Чем можно заменить традиционные приветствия, чтобы не заразиться?
Главное - не прикасаться к коже другого человека, говорят специалисты. Среди популярных альтернатив рукопожатиям - касания подошвами, локтями или более мягкими частями тела.
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4 марта 2020
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