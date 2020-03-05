Вымерший остров: последствия извержения вулкана на Филиппинах
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Вымерший остров. Как выглядит жизнь после извержения вулкана на Филиппинах

После извержения вулкана Тааль на Филлипинах в начале этого года, из ближайших районов были эвакуированы тысячи людей. Недавно некоторым из них позволили ненадолго вернуться, чтобы отыскать останки погибших родственников и осмотреть то, что осталось от их домов.

Вулкан, расположенный в 70 км к югу от столицы страны Манилы, начал выбрасывать лаву 13 января.

С тех пор активность Таала не стихает, иногда там происходит до 70 мелких землетрясений в сутки.

Геологи не исключают, что в ближайшее время будет новое извержение.

  • 5 марта 2020
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