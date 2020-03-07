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Подкаст "Что это было". Превратит ли коронавирус Москву в Ухань?
В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В случае ухудшения ситуации у мэрии заготовлены и более жесткие меры.
Что это за меры и предстоит ли их испытать на себе москвичам, обсуждают корреспонденты Русской службы Би-би-си Мария Киселева и Сергей Горяшко.
На момент записи подкаста в России был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. На вечер пятницы - уже семь.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.
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7 марта 2020
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