Подкаст «Что это было». Превратит ли коронавирус Москву в Ухань?
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Подкаст "Что это было". Превратит ли коронавирус Москву в Ухань?

В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В случае ухудшения ситуации у мэрии заготовлены и более жесткие меры.

Что это за меры и предстоит ли их испытать на себе москвичам, обсуждают корреспонденты Русской службы Би-би-си Мария Киселева и Сергей Горяшко.

На момент записи подкаста в России был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. На вечер пятницы - уже семь.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

  • 7 марта 2020
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