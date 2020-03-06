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Антисептик в дефиците. Как сделать его дома?
Эпидемия коронавируса, как и вспышка любой другой инфекции, привела к дефициту: в аптеках в разных странах заканчивается антисептик. Рассказываем, как сделать дезинфицирующий гель для рук самим в домашних условиях.
Лучше всего использовать антисептик, только когда поблизости нет раковины. ВОЗ напоминает: лучший способ защититься от инфекции – регулярно мыть руки с мылом и стараться не притрагиваться к лицу.
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6 марта 2020
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