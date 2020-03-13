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Папы в декрете. Воспитание и увольнение
В Беларуси, как и в России, законы позволяют отцам брать отпуск по уходу за ребенком вместо матери, но при этом отцов в декрете всего 1-2%.
Для семьи выгоднее, чтобы в декрет уходил тот человек, у которого зарплата ниже – в большинстве случаев это женщина. Но социологические исследования указывают на то, что основная проблема – стереотипы и гендерная дискриминация на рынке труда.
Как повлиять на эту ситуацию?
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13 марта 2020
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