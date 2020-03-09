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Как в Британии из-за коронавируса раскупили туалетную бумагу
В разных странах мира люди запасаются едой и предметами первой необходимости из-за вспышки коронавируса.
В Британии почему-то особым спросом пользуется туалетная бумага. Ну а некоторые на дефиците продуктов неплохо зарабатывают.
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9 марта 2020
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