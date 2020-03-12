Подкаст "Командировка в Донецк". Эпизод 5. Вторжение
Август 2014 года. Сепаратисты переходят в контрнаступление. Киев утверждает, что на территории Украины воюет регулярная российская армия, Москва это категорически отрицает.
Журналисты, работающие на территории самопровозглашенных республик, сталкиваются с хорошо вооруженными людьми на современной военной технике, но без опознавательных знаков. И решают непростые вопросы профессиональной этики.
Русская служба Би-би-си представляет пятый эпизод подкаст-сериала о войне в Донбассе "Командировка в Донецк". Это подкаст о войне в Донбассе. И о том, как она повлияла на журналистов, которые ее освещали.
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12 марта 2020