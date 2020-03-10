"Что это было". Останется ли Путин до 2036 года?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Подкаст "Что это было". Останется ли Путин президентом до 2036 года?

В пакете поправок в Конституцию появилось предложение обнулить президентские сроки действующего главы государства. Если у Конституционного суда не возникнет вопросов к этой идее, инициативу вынесут на всеобщее голосование вместе с другими поправками. В итоге Путин может получить право избираться пятый и шестой раз.

О том, что происходило во вторник в Госдуме и какое это имеет значение для политической системы России, рассказывают корреспонденты Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт и Сергей Горяшко.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

  • 10 марта 2020
Go to next video: Родственник жертв MH17: "У нас проблемы с правительством России"