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Родственник жертв MH17: "У нас проблемы с правительством России"
Пит Плуг потерял трех родственников в крушении MH17 - брата, жену брата и племянника.
На этой неделе в Нидерландах начался суд по делу о самолете, который был сбит в небе над Донецком в 2014 году. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.
Пит рассказал Би-би-си, почему ему важно узнать, что случилось, и кто за этим стоит.
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10 марта 2020
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