"Наша проблема с правительством России" - родственник жертв MH17
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Родственник жертв MH17: "У нас проблемы с правительством России"

Пит Плуг потерял трех родственников в крушении MH17 - брата, жену брата и племянника.

На этой неделе в Нидерландах начался суд по делу о самолете, который был сбит в небе над Донецком в 2014 году. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Пит рассказал Би-би-си, почему ему важно узнать, что случилось, и кто за этим стоит.

  • 10 марта 2020
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