При чем тут куры? Израильские ученые против коронавируса
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При чем тут куры? Израильские ученые против коронавируса

Израильские ученые утверждают, что смогут одними из первых произвести вакцину против коронавируса.

В течение четырех лет несколько лабораторий НИИ МИГАЛЬ занимались разработкой вакцины от инфекционного бронхита у куриц.

Генетические коды вирусов, вызывающие заболевание у домашней птицы и человека, оказались схожими.

"Адаптация уже существующей вакцины, которая прошла очень успешные клинические испытания на курицах, - это гораздо более простой шаг к новой вакцине для человека, чем работа с нуля", - считает микробиолог Надя Груздев.

  • 11 марта 2020
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