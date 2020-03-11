Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
При чем тут куры? Израильские ученые против коронавируса
Израильские ученые утверждают, что смогут одними из первых произвести вакцину против коронавируса.
В течение четырех лет несколько лабораторий НИИ МИГАЛЬ занимались разработкой вакцины от инфекционного бронхита у куриц.
Генетические коды вирусов, вызывающие заболевание у домашней птицы и человека, оказались схожими.
"Адаптация уже существующей вакцины, которая прошла очень успешные клинические испытания на курицах, - это гораздо более простой шаг к новой вакцине для человека, чем работа с нуля", - считает микробиолог Надя Груздев.
-
11 марта 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне