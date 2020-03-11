Вайнштейн против #MeToo. Как это было
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Вайнштейн против #MeToo. Как это было

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения. Суд в Нью-Йорке признал его виновным в преступлениях сексуального характера.

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Первой о неподобающем поведении могущественного голливудского продюсера написала "Нью-Йорк таймс" в октябре 2017 года. Вскоре десятки женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. С этого началось движение против сексуальных домогательств #MeToo. Рассказываем, как развивалась эта история и как она повлияла на других влиятельных мужчин в киноиндустрии и за ее пределами.

  • 11 марта 2020
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