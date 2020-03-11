Морские животные приспособились к минусовой температуре воды. Теперь им грозит вымирание
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Морские животные приспособились к минусовой температуре воды. Теперь им грозит вымирание - вода теплеет

В Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха: +20°C. Это угрожает фауне антарктического океана, которая за миллионы лет приспособилась выживать в самых суровых условиях.

Прошедшая зима стала рекордно теплой за 140 лет. Что случилось и чего ждать дальше?

Но теперь климат меняется, а с ней и привычная среда обитания для многих животных. Как им удалось приспособиться и в чем заключается опасность - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 11 марта 2020
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