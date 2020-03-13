Как помыть свой смартфон и не испортить его. Видеоинструкция
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Как помыть свой смартфон и не испортить его. Видеоинструкция

Бытовая химия, антисептики для рук и абразивные салфетки могут повредить телефон, но зато его эффективно и безопасно очищают вода и мыло.

Доктор Лена Цирик, микробиолог из Университетского колледжа Лондона, рассказывает, как правильно мыть свой смартфон.

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  • 13 марта 2020
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