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Видео
Как помыть свой смартфон и не испортить его. Видеоинструкция
Бытовая химия, антисептики для рук и абразивные салфетки могут повредить телефон, но зато его эффективно и безопасно очищают вода и мыло.
Доктор Лена Цирик, микробиолог из Университетского колледжа Лондона, рассказывает, как правильно мыть свой смартфон.
Коронавирус: каковы симптомы и как от него защититься?Как мыть руки, чтобы не заболеть. Видеоинструкция
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13 марта 2020
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