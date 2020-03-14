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Куда попадают выброшенные медицинские маски
В прибрежных водах Гонконга, миллионы жителей которого ежедневно пользуются одноразовыми медицинскими масками, находят огромное количество использованных изделий.
Маски попадают в океан вместе с остальным мусором и засоряют воду и пляжи.
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По словам эколога Гари Стоукса, это причиняет вред не только жителям Гонконга, но и всей экосистеме.
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14 марта 2020
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