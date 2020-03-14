Куда попадают выброшенные медицинские маски

Родственник жертв MH17: "У нас проблемы с правительством России"

Пит Плуг потерял трех родственников в крушении MH17 в 2014 году. Теперь в Нидерландах начался суд по этому делу. Он рассказал Би-би-си, почему ему важно узнать, кто за этим стоит.