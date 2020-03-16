Коронавирус очистил Венецию от туристов
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Летом в Венеции жаловались на туристов. Что там говорят теперь?

Полтора года назад жительница Венеции Марианна Пурисиоль показывала, как ее город задыхается от бесконечных толп туристов.

Но вот в Венеции обратная картина.

Марианна гуляет по пустым улицам своего любимого города. Но что будет с городом дальше?

  • 16 марта 2020
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