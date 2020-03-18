Подкаст "Командировка в Донецк". Эпизод 6. Битва
Февраль 2015 года. Журналисты отправляются в Дебальцево, где разворачивается решающая битва войны на востоке Украины. Правительственные войска отчаянно отстаивают стратегически важный город, осажденный сепаратистами.
Несмотря на ожесточенные бои, военкоры пытаются выяснить, правда ли, что в осаде Дебальцева участвует регулярная российская армия (на чем настаивал Киев и что Москва категорически отрицала). Пока журналисты с риском для жизни работают в "Дебальцевском котле", судьба города становится предметом торга политиков на мирных переговорах в Минске.
Русская служба Би-би-си представляет шестой эпизод подкаст-сериала о войне в Донбассе "Командировка в Донецк". Это подкаст о войне в Донбассе. И о том, как она повлияла на журналистов, которые ее освещали.
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18 марта 2020