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Почему мы трогаем лицо и как этого не делать
В связи с распространением коронавируса по всему миру, людей просят мыть руки и не трогать лицо.
Но почему мы вообще трогаем лицо и как этого избежать?
Об этом Би-би-си рассказала психолог Наташа Тивари.
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17 марта 2020
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