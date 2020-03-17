Почему трогаем лицо и как этого не делать
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Почему мы трогаем лицо и как этого не делать

В связи с распространением коронавируса по всему миру, людей просят мыть руки и не трогать лицо.

Но почему мы вообще трогаем лицо и как этого избежать?

Об этом Би-би-си рассказала психолог Наташа Тивари.

  • 17 марта 2020
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