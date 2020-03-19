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Видео
50 дней карантина: видеодневник из китайского Уханя
Китайский Ухань, где началась переросшая в пандемию вспышка коронавируса, стал первым городом мира, закрытым на карантин из-за этой болезни. По мере распространения вируса все больше городов мира идут по пути Уханя.
В распоряжении Би-би-си оказлось видео, снятое двумя кинематографистами их Уханя. Они начали съемку в январе и продолжали документировать жизнь города 50 дней.
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19 марта 2020
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