Музыка против страха: скрипичный дуэт исполнил мелодию из "Титаника" в супермаркете
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Музыка против страха: скрипичный дуэт исполнил мелодию из "Титаника" в супермаркете

Две скрипачки в смокингах и спасательных жилетах исполнили мелодию из "Титаника" в одном из американских супермаркетов.

Бонни Вон Дьюк и Эмер Кинселла исполнили гимн девятнадцатого века "Ближе, Господь, к Тебе", который также был использован в знаменитом фильме.

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Видео с их выступлением стало вирусным в интернете.

  • 18 марта 2020
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