Антисептик вместо джина
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Как производитель джина переключился на выпуск антисептика

В английском городе Бристоле производители джина решили перейти на выпуск более актуального продукта - антисептика для рук.

Производитель обещает, что весь доход от продажи дезинфицирующего средства пойдет на благотворительность.

  • 19 марта 2020
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