Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Подкаст "Что это было". Как коронавирус меняет жизнь в России?
Пока врачи проверяют пациентов с подозрением на коронавирус, остальные россияне готовятся к потенциальному карантину. Корреспонденты Би-би-си Светлана Рейтер, Андрей Захаров, Павел Аксенов, Ольга Шамина и Мария Киселева рассказывают о том, как пандемия отправила россиян в закрытые больничные палаты, перевела в долгую домашнюю изоляцию и лишила денег.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.
-
20 марта 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне