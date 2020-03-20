Подкаст «Что это было». Как коронавирус меняет жизнь в России?
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Подкаст "Что это было". Как коронавирус меняет жизнь в России?

Пока врачи проверяют пациентов с подозрением на коронавирус, остальные россияне готовятся к потенциальному карантину. Корреспонденты Би-би-си Светлана Рейтер, Андрей Захаров, Павел Аксенов, Ольга Шамина и Мария Киселева рассказывают о том, как пандемия отправила россиян в закрытые больничные палаты, перевела в долгую домашнюю изоляцию и лишила денег.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

  • 20 марта 2020
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