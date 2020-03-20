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Коронавирус в Италии: больницы и крематории на пределе
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса. Число заболевших продолжает расти.
Корреспондент Би-би-си поговорил со врачами в городе Брешиа на севере Италии.
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20 марта 2020
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