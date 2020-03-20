Коронавирус в Италии: больницы и крематории на пределе
Media playback is unsupported on your device
Видео

Коронавирус в Италии: больницы и крематории на пределе

Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса. Число заболевших продолжает расти.

Корреспондент Би-би-си поговорил со врачами в городе Брешиа на севере Италии.

  • 20 марта 2020
Go to next video: Слежка, контроль и аресты: как израильские спецслужбы борются с коронавирусом