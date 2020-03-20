Следят за мобильным и звонят на домашний: как израильские спецслужбы борются с коронавирусом
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Слежка, контроль и аресты: как израильские спецслужбы борются с коронавирусом

Власти Израиля приняли экстренные меры, чтобы контролировать соблюдение правил карантина.

Спецслужбы получили разрешение отслеживать передвижения людей через их мобильные телефоны без уведомления. Самоизоляция предполагаемых заболевших строго проверяется - полиция обзванивает домашние телефоны и ходит по квартирам. Здоровым людям запрещено выходить на улицу без крайней необходимости, парки и общественные места патрулируются.

Министр обороны Израиля Нафтали Бенет заявил, что настало время "выбирать между правом на неприкосновенность частной жизни и, собственно, жизнью".

За что арестовывают пациентов, заразившихся коронавирусом - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 20 марта 2020
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