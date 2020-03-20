Слежка, контроль и аресты: как израильские спецслужбы борются с коронавирусом
Власти Израиля приняли экстренные меры, чтобы контролировать соблюдение правил карантина.
Спецслужбы получили разрешение отслеживать передвижения людей через их мобильные телефоны без уведомления. Самоизоляция предполагаемых заболевших строго проверяется - полиция обзванивает домашние телефоны и ходит по квартирам. Здоровым людям запрещено выходить на улицу без крайней необходимости, парки и общественные места патрулируются.
Министр обороны Израиля Нафтали Бенет заявил, что настало время "выбирать между правом на неприкосновенность частной жизни и, собственно, жизнью".
За что арестовывают пациентов, заразившихся коронавирусом - в видео Русской службы Би-би-си.
-
20 марта 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне