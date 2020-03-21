Метро в Киеве закрыто из-за коронавируса. Возможно ли нормально передвигаться по городу?
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Метро в Киеве закрыто из-за коронавируса. Возможно ли нормально передвигаться по городу?

Власти Киева временно закрыли метро. Наземный транспорт продолжает работать, но в салон пускают не больше 10 человек одновременно.

Однако киевляне, которых пока не коснулся карантин, все еще вынуждены добираться утром на работу.

Возможно ли соблюдать новые правила передвижения по городу? Корреспондент Би-би-си Олег Карпяк побывал на одной из киевских автобусных остановок к утренний час пик.

  • 21 марта 2020
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