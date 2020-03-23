От грусти в изоляции. Смотритель зоопарка в Австралии станцевал на камеру
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От грусти в изоляции. Смотритель зоопарка в Австралии станцевал на камеру

Зоопарк в австралийском Мельбурне начал показывать в прямом эфире жизнь обитателей вольеров. Трансляцию с камер наблюдения сделали доступной на сайте специально для тех, кто оказался на карантине или в выдуженной изоляции из-за коронавируса.

Но самым популярным стал ролик без участиях животных.

Один из смотрителей зоопарка решил станцевать на камеру в вольере для жирафов.

  • 23 марта 2020
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