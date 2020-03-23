Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Борис Джонсон: "Вы должны оставаться дома"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о беспрецедентных мерах, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
С вечера понедельника британцам запрещено собираться группами более двух человек и выходить из дома без крайней необходимости.
Все массовые мероприятия, кроме похорон, отменены.
По данным на вечер 23 марта, от коронавируса в Британии скончались 335 человек. Число подтвержденных случаев заражения – 6650. Реальная цифра зараженных выше, так как в случае легкого течения болезни тесты в стране, как правило, не проводят.
-
23 марта 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне