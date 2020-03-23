Борис Джонсон: "Вы должны оставаться дома"
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Борис Джонсон: "Вы должны оставаться дома"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о беспрецедентных мерах, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

С вечера понедельника британцам запрещено собираться группами более двух человек и выходить из дома без крайней необходимости.

Все массовые мероприятия, кроме похорон, отменены.

По данным на вечер 23 марта, от коронавируса в Британии скончались 335 человек. Число подтвержденных случаев заражения – 6650. Реальная цифра зараженных выше, так как в случае легкого течения болезни тесты в стране, как правило, не проводят.

  • 23 марта 2020
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