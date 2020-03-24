Как перестать паниковать из-за коронавируса? Отвечает психиатр

"Больница как врата в загробный мир": врачи о коронавирусе в Иране

Власти Ирана говорят, что в результате эпидемии коронавируса в стране каждые десять минут умирает один человек. На передовой борьбы с пандемией – врачи и сотрудники медперсонала. Каждый день перед ними встает выбор, кому спасти жизнь. И все чаще они отдают собственные.