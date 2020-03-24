Как перестать паниковать из-за коронавируса? Отвечает психиатр
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Как перестать паниковать из-за коронавируса? Отвечает психиатр

Из-за распространения коронавируса по всему миру многие люди стали ощущать панические настроения.

Какие можно принять меры, если у вас или ваших близких началась панические настроения из-за эпидемии коронавируса? Как можно снизить уровень тревоги и как не сойти с ума, сидя дома в самоизоляции?

Русская служба Би-би-си попросила ответить на эти вопросы психиатра Викторию Жаденову.

  • 24 марта 2020
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