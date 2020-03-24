Концерт на крыше
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Как выглядит концерт во время карантина? Музыканты в Израиле сыграли на крыше

В Тель-Авиве саксофонистка Ярден Клейман вместе с другими музыкантами устроила концерт на крыше для местных жителей. Все условия карантина были соблюдены - зрители слушали музыку не выходя из своих домов. Своим выступлением молодые музыканты хотели помочь людям, находящимся взапрети, разогнать тоску. С 19 марта в Израиле из-за быстрого распространения коронавируса ввели жесткие ограничения: выходить на улицу можно только за продуктами или лекарствами.

В Израиле выявлено более 1600 случаев заражения Covid-2019.

  • 24 марта 2020
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