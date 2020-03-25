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Как из-за коронавируса сотни мигрантов не могут улететь из Москвы
По мере роста числа зараженных коронавирусом многие страны закрыли свои границы. Из-за этого тысячи иностранцев по всей России уже неделю не могут покинуть территорию страны.
Больше всего пострадали трудовые мигранты из Средней Азии.
Сотни граждан Узбекистана и Таджикистана живут, питаются и спят в аэропорту Внуково с 18 марта.
Власти соседних республик планируют вывезти их чартерами, но на всех их пока не хватает.
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25 марта 2020
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