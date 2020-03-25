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Как держать себя в форме в условиях самоизоляции: занятия спортом дома
Во время самоизоляции и карантина легко растерять физическую форму. Но как заниматься спортом, когда нет ни подходящего инвентаря, ни товарища?
У Курганского управления по физкультуре и спорту есть советы на этот счет.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Всеволод Бойко проверил их на себе.
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25 марта 2020
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