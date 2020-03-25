Неделя выходных и перенос голосования по Конституции. Главное из обращения Путина
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Неделя выходных и перенос голосования по Конституции. Главное из обращения Путина

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с эпидемией коронавируса. Он объявил о целом ряде мер.

Голосование по поправкам в Конституцию перенесено на неопределенный срок. Изначально планировалось провести его 22 апреля.

Кроме того, Путин объявил в России выходные с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы всем сотрудникам.

Также президент России объявил о нескольких мерах по поддержке населения и бизнеса. Подробнее о них можно прочитать на сайте Би-би-си.

  • 25 марта 2020
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