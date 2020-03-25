"Отправим огнеметы". Как политики уговаривают граждан сидеть дома из-за коронавируса
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"Отправим огнеметы". Как политики уговаривают граждан сидеть дома из-за коронавируса

Политики и лидеры стран по всему миру призывают своих граждан соблюдать меры безопасности в борьбе против коронавируса.

В Италии мэры городов яростно ругают людей за несоблюдение правил - иногда лично, прогуливаясь по улицам. Некоторые даже пригрозили "отправить полицейских с огнеметами".

Русская служба Би-би-си собрала самые яркие выступления.

  • 25 марта 2020
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