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"Отправим огнеметы". Как политики уговаривают граждан сидеть дома из-за коронавируса
Политики и лидеры стран по всему миру призывают своих граждан соблюдать меры безопасности в борьбе против коронавируса.
В Италии мэры городов яростно ругают людей за несоблюдение правил - иногда лично, прогуливаясь по улицам. Некоторые даже пригрозили "отправить полицейских с огнеметами".
Русская служба Би-би-си собрала самые яркие выступления.
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25 марта 2020
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