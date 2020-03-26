‘’В северной Италии не знают, куда девать тела''. Итальянские врачи об эпидемии коронавируса в стране
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Итальянские врачи об эпидемии коронавируса в стране

Италия вышла на первое место в мире по количеству жертв коронавируса, обогнав Китай. Среди пациентов - тысячи медиков.

Без отпевания и в больничной робе. Италия с трудом успевает хоронить жертв коронавируса

Итальянские врачи рассказали Русской службе Би-Би-Си про то, по какому принципу они распределяют аппараты ИВЛ, как заражаются сами и как родственников не пускают даже проститься с умершими от коронавируса пациентами.

  • 26 марта 2020
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