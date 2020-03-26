Волонтеры в США шьют медицинские маски
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Волонтеры в США шьют медицинские маски

Волонтеры в США объединяются, чтобы шить медицинские маски, которых не хватает сейчас больницам.

Швея Смита Пол из Окленда говорит, что к ней присоединяются люди, которые готовы работать бесплатно.

Сейчас они могут производить около сотни масок в день.

  • 26 марта 2020
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