Мир на карантине. Как выглядят опустевшие из-за коронавируса города?
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Мир на карантине. Как выглядят опустевшие из-за коронавируса города?

Десятки стран уже ввели карантин или другие ограничения из-за пандемии коронавируса. Предпринимаемые меры разные, но почти везде людей на улицах крупных мегаполисов стало значительно меньше. Закрыты кафе, рестораны, торговые центры и магазины. Как выглядят опустевшие города? Увидеть это сейчас можно только на видео. Русская служба Би-би-си сделала подборку.

  • 27 марта 2020
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