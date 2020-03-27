Мир на карантине. Как выглядят опустевшие из-за коронавируса города?

От грусти в изоляции. Смотритель зоопарка в Австралии станцевал на камеру

Зоопарк в Мельбурне запустил онлайн трансляцию с камер наблюдения в вольерах животных. Но всех зверей переплюнул один из смотрителей зоопарка. Видео с его участием стало вирусным в интернете.