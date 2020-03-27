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Видео
Мир на карантине. Как выглядят опустевшие из-за коронавируса города?
Десятки стран уже ввели карантин или другие ограничения из-за пандемии коронавируса. Предпринимаемые меры разные, но почти везде людей на улицах крупных мегаполисов стало значительно меньше. Закрыты кафе, рестораны, торговые центры и магазины. Как выглядят опустевшие города? Увидеть это сейчас можно только на видео. Русская служба Би-би-си сделала подборку.
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27 марта 2020
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