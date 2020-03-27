Профессор Келли на карантине
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Это испытание". Профессор Келли на карантине

Тот самый политолог Роберт Келли, чьи дети ворвались в эфир Би-би-си, когда он давал комментарий, снова с нами. На этот раз - со всей семьей.

Он, его жена и двое детей, которых многие помнят по знаменитому видео еще маленькими, живут в Южной Корее. И снова участвуют в программе Би-би-си.

Карантин в Южной Корее - один из самых строгих в мире и начался еще в феврале.

Профессор Келли, как и многие сегодня, работает из дома. Но как работать с двумя маленькими детьми? Ответ - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 27 марта 2020
Go to next video: Мир на карантине. Как выглядят опустевшие из-за коронавируса города?