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Видео
"Это испытание". Профессор Келли на карантине
Тот самый политолог Роберт Келли, чьи дети ворвались в эфир Би-би-си, когда он давал комментарий, снова с нами. На этот раз - со всей семьей.
Он, его жена и двое детей, которых многие помнят по знаменитому видео еще маленькими, живут в Южной Корее. И снова участвуют в программе Би-би-си.
Карантин в Южной Корее - один из самых строгих в мире и начался еще в феврале.
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Профессор Келли, как и многие сегодня, работает из дома. Но как работать с двумя маленькими детьми? Ответ - в видео Русской службы Би-би-си.
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27 марта 2020
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